Mercato Salernitana, le grandi manovre: via Simy, arriva Nsame

Il centravanti non ha convinto, è in lista di sbarco come il compagno di squadra Bonazzoli. In uscita, la Salernitana stravolge la prima linea e si affida a gente nuova. Simy, ex pepita d'oro del mercato estivo, troverà gloria in Serie B e di accaserà presso una big. Non più il Monza, molto probabilmente, ma al Parma, dalla quale la Salernitana preleva il portiere Sepe. Bonazzoli è sempre corteggiato dal Cagliari. Nel frattempo, il direttore sportivo Sabatini ha puntato i fari su Jean Pierre Nsame, attaccante dello Young Boys.

Gli altri colpi

Oltre Nsame, in granata arriveranno il portiere Sepe, il terzino Mazzocchi, il difensore centrale Fazio, il centrocampista Bohinen, l'attaccante Verdi.