Un "pistolero" per la Salernitana: colpo Piatek per i granata

Controsorpasso in attacco. Dopo aver valutato Batshuayi del Chelsea - 5,5 milioni, compartecipazione inglese per l'ingaggio - e Dovbyk del Dnipro, la Salernitana ha ravvivato la trattativa per Krzysztof Piatek ed è pronta a metterlo sotto contratto.

Lo scenario

Un pistolero (il suo soprannome) per la Salernitana. Secondo il sito gianlucadimarzio.com che ha rilanciato la notizia, Piatek in queste ore sarà già in città. Giungerà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il suo ingaggio è di 2,5 milioni di euro ma il suo club di appartenenza, l'Herta Berlino, comparteciperà.