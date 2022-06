Dal 7% all'attesa prolungata, parla l'ex ds granata Sabatini: "Sono in riposo coatto"

"Sono in riposo coatto". Così Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana ma legato al club granata da contratto fino al 30 giugno, definisce il proprio periodo di attesa. Si è separato dal club del cavalluccio marino, che a propria volta si è affidato a Morgan De Sanctis e adesso osserva le trattative, attende anche la chiamata importante dopo aver flirtato con l'Olympiacos. Il 7% e la terribile (poi dolcissima) serata vissuta il 22 maggio, durante Salernitana-Udinese, sembrano vicinissimi o lontanissimi, in base ai punti di vista. Nel frattempo Sabatini, intervistato dal quotidiano Secolo XIX, ha offerto nuovi spunti di riflessione.

Le sue dichiarazioni



"Sono uno spettatore - ha detto Sabatini -. E' una situazione difficile da sopportare: mi sento deufradato di qualcosa che mi appartiene. Il calcio non mi può squalificare e congelare. Dopo la separazione dalla Salernitana, mi trovo in una condizione che definisco di riposo coatto". Il ds del 7% ha dribblato le domande sulla Salernitana ma in realtà ha risposto a quella... delle cento pistole, sul pistolero Bonazzoli, appunto. La Salernitana deve sborsare 6 milioni di euro entro il 17 giugno per esercitare il diritto di riscatto: "Se fossi rimasto io, lo avrei fatto: Federico è una grande punta che appaga la mia sete di estetica nel calcio. Solo un cieco non si accorge di quanto sia forte. Ha segnato gol fondamentali per la salvezza della Salernitana".