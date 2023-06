E' granata il guastafeste dell'Under 21: la Salernitana "perdona" Botheim

Si scrive "Bo" e fa rima con gol. Non sono le prime lettere del nome "Boulaye", il bomber della Salernitana, la pepita d'oro Dia. Stavolta "Bo" sta per Botheim, Erik Botheim. Ha segnato la rete delle 0-1 che ha condannato l'Italia Under 21 ad abbandonare mestamente l'Europeo di categoria. Gli azzurrini dovevano vincere contro la Norvegia e invece il flop è stato clamoroso.

Scenari di mercato

Tutti ricorderanno Botheim come il killer calcistico dell'Italia allenata da Nicolato, qualle di Gnonto e di Tonali pagato 80 milioni dal Newcastle: è eliminata pure la Norvegia - passano il turno la Francia e la Svizzera, quest'ultima con Sohm obiettivo granata in campo - ma l'attaccante della Salernitana si consola con un gol facile, facile, a porta spalancata. La Salernitana lo "perdona": adesso è intenta a pesare la ricaduta del gol dell'amico di Haaland sul calciomercato. Al netto di Dia, che resta appetito da molte società, il club granata sta valutando se cedere Botheim o continuare ad investire su di lui. Lo ha cercato il Galatasaray: ai turchi aveva fatto gol in amichevole. Il "Gala" ha proposto uno scambio con Morutan, il trequartista turco che il Pisa non ha riscattato.