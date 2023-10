Salernitana sempre in crisi, la voce dei tifosi: "Il pareggio è solo un brodino, reazione da premiare"

La doppietta di Dia è l'unica luce nel grigiore della lotta salvezza. I tifosi la salvano insieme alla reazione della squadra che, a voler essere incalliti ottimisti, ha allungato la classifica di un punto. Il realismo, nello stesso tempo, spinge i supporter della Salernitana a considerare solo un brodino il 2-2 contro il Cagliari. Tutti sono consapevoli che la strada verso la zona franca della classifica resti tremendamente in salita e che, nello stesso tempo, Pippo Inzaghi in pochi giorni non avrebbe potuto estirpare problemi e disagi profondi, che sono nati già in estate e sono poi sbocciati in autunno.

La voce dei tifosi

Antonio Positano: "Ci dobbiamo prendere il punto sperando che alla fine serva. Fazio secondo me è stato il migliore in campo, per il resto la solita storia. Non si possono prendere due gol come li abbiamo presi noi. Maggiore non mi è dispiaciuto anche se ha perso qualche palla di troppo. Onestamente si è vista poco la mano, del tecnico forse è troppo presto. Speriamo". Mimmo Rinaldi trova una lucina in mezzo al grigiore. "Salvare solo ed esclusivamente la reazione - dice - Che sia arrivata di rabbia o voluta, poco importa. Reazione c'è stata - è vero - ma quanti orrori individuali ci sono stati? Dall'esterno si nota che forse lo spogliatoio non è tutto rose e fiori. In questa fase delicata, i giocatori devono fare gruppo: è palese. Se ognuno va per la propria strada, il baratro è lì ad un passo. Possiamo parlare giorni e giorni: difesa a 3, a 4, a 8... Se non si amalgamano, è tutto inutile. Dia è un calciatore ancora da 15 gol ma non è centravanti puro e Pippo credo che l'abbia capito. La prossima è nella città di Cristoforo Colombo. Speriamo di recuperare presto la bussola: il porto della salvezza in questo momento è al di là della burrasca. La terra ferma è ancora lontana". Il commento di Mario De Rogatis: "Squadra orribile, ai limiti dell'anticalcio. Le novità offerte da Inzaghi rispetto a Sousa sono il numero di palle perse da Martegani, le lente ripartenze di Stewart e i lanci nel vuoto di Gyomber: in sintesi, la costruzione del gioco è una chimera, un'utopia. Davvero imbarazzante. Rammento le ultime dichiarazioni del presidente che ha candidamente affermato che questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. È tutto incommentabile, direi paradossale, ma purtroppo i disagi provengono da chi ha concorso ad allestire questa rosa. Per il resto non c'è nulla da salvare, se non l'attaccamento ai colori granata di una grande tifoseria". Paolo Toscano: "Purtroppo il cambio del tecnico al momento non ha giovato a molto. La squadra è incompleta e ha dato l’impressione di essere poco compatta. E’ dura salvarsi, se non riesci a vincere uno scontro diretto contro una squadra mediocre come il Cagliari". La chiosa di Ciro Troise: "Anche oggi si è capito che il problema non è Botheim. Il primo tiro in porta coincide con il pareggio di Dia. Serve una scossa ancora più forte. In tutto ciò nel finale potevamo anche vincerla".