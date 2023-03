I numeri raccontano, i numeri fanno sognare: bum-bum Dia ha realizzato quattro gol nelle ultime due settimane, tra campionato e Nazionale. La Salernitana si stropiccia gli occhi e il patron Iervolino dice "wow". La cifra che bisognerà sborsare per il suo riscatto dal Villarreal, entro il 30 giugno, è ormai nota: 12 milioni di euro. Soldi ben spesi, se si tiene conto che a 26 anni il senegalese Boulaye è pronto a spiccare il volo verso la ricca Premier League. La sua valutazione si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro, insomma i soldi spesi l'estate scorsa dall'Atalanta per farsi cedere Ederson dalla Salernitana.

Re Mida

Dia è in uno stato di grazia e la Salernitana spera di poter sfruttare la sua vena realizzativa fino al termine del campionato per brindare al raggiungimento del traguardo della salvezza. Nelle ultime due settimane, il cannoniere africano ha segnato quattro gol: dopo le reti messe a segno in campionato, contro Milan e Bologna, si è ripetuto nelle file della propria Nazionale, contro il Mozambico, all'andata e al ritorno. In campionato, ha tenuto il passo di Osimhen, bomber mascherato del Napoli: due reti in due gare. In generale, sommando ai gol di Serie A anche quelli nelle competizioni internazionali, Dia è a quota 4 come lo juventino Vlahovic negli ultimi quindici giorni. Ha fatto meglio Hojlund, il danese dell'Atalanta.