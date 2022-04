Il cuore diviso a metà: a Salernitana-Fiorentina assisterà l'arcivescovo Bellandi

Sarà il suo derby del cuore: Salernitana-Fiorentina mischia la passione calcistica giovanile e l'accompagnamento-benedizione per le vicende di casa granata. L'arcivescovo Andrea Bellandi, tifoso della Viola, come la chiamano a Firenze, sarà allo stadio Arechi per assistere alla partita di domenica. Orario particolare, da lunch match, da fine Messa.

Lo scenario

E' un tifoso viola doc ma la "fede" granata è cresciuta nel corso degli anni. L'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno era già atteso allo stadio Arechi nelle precedenti gare casalinghe ma ha dovuto saltare gli appuntamenti per impegni assunti. Stavolta è annunciato in tribuna, accompagnato da don Roberto Faccenda, assistente spirituale della Salernitana. Stavolta bisognerà schierarsi: non è possibile tifare per un "salomonico" pareggio, alla squadra allenata da Davide Nicola servono punti salvezza e la Fiorentina, di contro, eliminata in Coppa Italia ma impegnata in campionato nella scalata verso l'Europa, vorrà allungare la propria serie positiva.