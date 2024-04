Compleanno amaro per Iervolino: la Salernitana gli "regala" un'altra sconfitta

La Salernitana rischia di passare alla storia come la squadra dei record negativi in Serie A. Gli attuali 14 punti all'attivo, ad esempio, non le consentono di superare i 18 punti - bottino altrettanto misero - con il quale il Pescara di Oddo e Zeman si congedò dal salotto buono del calcio, nella stagione 2016-2017. In casa invece la Salernitana sta facendo peggio del Frosinone 2018-2019, che ne conquistò 9 rispetto agli attuali 7 dei granata.

Il compleanno amaro

Ma si tratta di piccoli traguardi di tappa, dell'orgoglio. Resta, invece, la sensazione di mestizia e desolazione di fronte ad una stagione così brutta, sbagliata nelle scelte, nella programmazione e nella sua esecuzione. La sconfitta contro il Bologna, che ha giocato sul velluto e che ha segnato tre gol e ha messo il turbo sulle fasce che Colantuono ha provato a presidiare meglio, è lo specchio di una inferiorità tecnica evidente. Il 3-0 finale ha reso molto amaro il compleanno di Danilo Iervolino, che il 2 aprile compie 46 anni. Il patron della Salernitana è in vacanza a Dubai con la famiglia e un gruppo di amici, tra i quali il consigliere granata Civitella. E' amareggiato, deluso, potrebbe rientrare all'Arechi per assistere alla partita contro il Sassuolo, in programma nell'anticipo serale di venerdì 5 aprile.