Notti magiche: il patron granata Iervolino è in Qatar per l'atto finale dei Mondiali

Lionel Messi in campo a dispensare giocate da campione e Danilo Iervolino sugli spalti a godersi lo spettacolo. In Qatar c'è anche il presidente della Salernitana. Il patron granata non si è trasferito in Turchia per le battute finali del ritiro invernale (Fazio e compagni affrontertanno l'Alanyaspor il 15 dicembre in amichevole), ma ha raggiunto inl Qatar.

Lo spettacolo

Ha assistito al dominio dell'Argentina di Messi, che in semifinale ha battuto 3-0 la Croazia e ha ottenuto il pass per l'atto conclusivo dei Mondiali, prima finalista. Iervolino è in Qatar con il figlio - scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - e sarà in tribuna anche per vedere Francia-Marocco. Nella Francia giocano i milanisti Giroud ed Hernandez. Proprio la sfida al Milan inaugurerà il 2023 della Salernitana, il 4 gennaio allo stadio Arechi, alle ore 12.30.