Efetto Inter, prosegue la prevendita dei biglietti: circa 2.000 a disposizione

Nel dettaglio, ancora 1000 biglietti a disposizione in curva Sud Siberiano, 300 in tribuna azzurra e altri nelle tribune laterali. Non risultano più vendibili i tagliandi dei Distinti. Non c'è ancora sold out, dunque, ma gli acquisti procedono senza soluzione di continuità. Il 17 dicembre, l'Inter arriverà allo stadio Arechi da primo in classifica e da campione d'Italia in carica.

Il tunnel

Non è solo quello che ha imboccato la Salernitana, alla disperata ricerca di punti salvezza, ma anche il nuovo ingresso in campo, che dovrebbe essere inaugurato proprio in occasione della sfida ai nerazzurri. Bypasserà il fossato attraverso scalette e pedana e consentirà ai calciatori di entrare sul terreno di gioco passando in mezzo alle panchine. Nel frattempo gli ultras della curva Sud Siberiano sono in fermento e attendono con impazienza il comunicato dei trustee sul futuro del club.