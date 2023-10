Daniliuc ce l'ha: è rientrato ieri al centro sportivo Mary Rosy e oggi si allenerà. Di buon mattina Inzaghi si è accorto che è suonato anche il clacson delle auto di Gyomber, di Pirola e Dia: "Ci siamo anche noi". Il nuovo allenatore della Salernitana prepara l'assetto tattico in vista della delicata sfida casalinga al Cagliari, in programma il 22 ottobre alle ore 15, allo stadio Arechi.

Le soluzioni

Ha bisogno di una punta prolifica che attacchi il primo palo. In attesa del rientro nei ranghi di Boulaye Dia, che ha giocato uno spezzone di Senegal-Camerun e ha pure colpito la traversa, Inzaghi ha testato anche le condizioni atletiche di Simy, che ha vissuto alcuni mesi di limbo e che adesso partecipa alle prove tattiche con il gruppo. Presto gli verrà detto se sarà inserito o meno in lista, dopo la valutazione tecnica. Nel frattempo la difesa ha assunto una fisionomia a quattro: due centrali e due terzini anziché tre stopper e due quinti, soprattutto contro le squadre che attaccano con una sola punta. La sensazione è che Inzaghi voglia privilegiare un pizzico di esperienza in più. In questi giorno vissuti senza tre difensori in Nazionale, ha alternato Fazio, Bronn e Lovato, ma attende di vedere all'opera anche Gyomber, Daniliuc e Pirola, prima di decidere. Martegani fa la mezzala tecnica, quella sul fianco sinistro di Bohinen. Coulibaly, inveece, è il mediano sul fianco destro del norvegese. Occhio, però, alle possibili sorprese, soprattutto se Inzaghi dovesse agevolare anche l'ingresso di Maggiore in formazione base spostando Martegani sulla trequarti con Candreva, al posto di Cabral.