La carica di Iervolino: il patron granata fa visita alla squadra prima di Salernitana-Cagliari

Vicino alla squadra, per vedere meglio. Vicino ad Inzaghi, per incoraggiarlo. Il mercoledì della Salernitana comincia con la visita del presidente granata Danilo Iervolino al centro sportivo Mary Rosy, in occasione della seduta di lavoro (l'unica giornaliera, domani doppia) che il nuovo allenatore ha programmato.

Il blitz del patron

Iervolino presente all'allenamento per spronare tutti i giocatori a risollevarsi in fretta da una posizione di classifica che, secondo la proprietà, non rende giustizia agli investimenti profusi ad inizio estate con i riscatti di alcuni atleti e neppure al monte ingaggi che resta tra i più alti del campionato delle medio-piccole. La Salernitana è attesa da una partita bivio, da vincere assolutamente per rilanciare le proprie ambizioni salvezza. Allo stadio Arechi, il 22 ottobre, è in programma lo scontro diretto tra penultima e ultima in classifica, il Cagliari. La Salernitana non può fallirlo, se vorrà dare nuova linfa alla propria rimonta.