Amici degli abbonati, studenti e scuole calcio allo stadio: la Salernitana abbassa i prezzi dei biglietti

Giovani tifosi allo stadio attraverso operazioni simpatia: la Salernitana replica l'iniziativa già messa in atto contro il Monza e invita a prezzi scontati le scolaresche, i baby tesserati delle scuole calcio, gli amici degli abbonati. Le speranze salvezza del club granata sono ormai ridotte al lumicino: la vittoria del Cagliari ad Empoli, del Verona contro il Sassuolo hanno allungato la distanza dal quartultimo posto ma fino a quando l'aritmetica non condannerà Candreva e compagni, c'è sempre un briciolo di speranza.

Le tariffe scontate

Nel frattempo la società ha ufficializzato i prezzi dei biglietti per la sfida casalinga al Lecce che si giocherà allo stadio Arechi il 16 marzo alle ore 18, dopo la trasferta di Cagliari, la seconda consecutiva. Nella prima fase di prelazione, che durerà dalle ore 12 del 5 marzo alle ore 10 dell'8 marzo, gli abbonati alla stagione 2023/24 potranno acquistare un tagliando a prezzo ridotto per un amico in qualsiasi settore e per qualsiasi tariffa. Gli abbonati potranno sbloccare il codice promozionale per un amico. Le tariffe: curva Sud 10 euro; Distinti 17 euro prezzo intero, ridotto 10 euro per over 65 e donne, 5 euro per under 14; tribuna azzurra 22,50 euro, ridotto 12 e 7,50; verde 25 euro, ridotto 15 e 10; rossa 40 euro, ridotto 20 e 15. Chi non è amico dell'abbonato potrà acquistare con una fascia di prezzo diversa: costo biglietti da 20 euro a 80 euro. I prezzi calcolati e pubblicati sul sito ufficiale della Salernitana comprendono già prevendita. Inoltre in occasione della gara Salernitana – Lecce il club granata ha invitato, ad un prezzo speciale, gli studenti delle scuole di Salerno e provincia e i tesserati delle scuole calcio di Salerno e provincia.