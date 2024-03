Occasione sprecata per la Salernitana e caso Dia, la voce dei tifosi: "Lasci la maglia granata"

Frastornati per il pareggio che lascia una flebile speranza ma allunga pure l'agonia; delusi dal comportamento di Boulaye Dia, che ha rifiutato di scendere in campo quando Liverani lo avrebbe voluto chiamare in causa, a sette minuti dalla fine. Ecco il sentimento popolare, ecco lo stato d'animo dei tifosi della Salernitana, dopo il pareggio di Udine, tra mille rimpianti.

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "L'occasione di Candreva al 94', sebbene poi viziata da posizione di fuorigioco, mi ha ricordato, per analogia, la ripartenza a Udine che portò al gol di Verdi e che determinò la svolta salvezza dei granata: stesso minuto, stessa dinamica, ma esito purtroppo diverso. Questa è un'annata funesta. E' mancata un po' di fortuna, ma ancor di più il coraggio di una squadra che pare ormai rassegnata, come tutti noi. Occasioni perse, una dietro l'altra, con avversari altrettanto mediocri. Ora occorre programmare e ripartire, si spera". Antonio Positano: "Era necessario vincere e ci siamo andati vicino. Dovevamo osare di più e portare a casa i tre punti. Dopo tante brutte figure questa volta, almeno, salviamo la faccia. Merita una considerazione il rifiuto di Dia che forse si è convinto di essere un top player. E' necessario fargli capire che non è un top player (Totò De Vitis era più forte) e che non merita di indossare la maglia granata". Paolo Toscano: "Altra occasione sprecata! Ennesima prova scialba e senza intensità. Un po’ meglio della partita con il Monza, ma troppo poco per sperare nella salvezza". Ciro Troise: "Nel finale come due anni fa, solo che Verdi insaccò e partì la rimonta. Kamara, come da tradizione consolidata, alla prima rete (in alternativa chi ci fa rete interrompe un lungo digiuno). Dopo l'espulsione bisognava tentare il tutto per tutto; la prima volta in superiorità numerica (credo) andava sfruttata meglio".