Mazzocchi carica la Salernitana: "Possiamo salvarci e ci riusciremo"

"Possiamo salvarci e riusciremo a farlo. Siamo vivi e lo dimostreremo". Ospite del festival del calcio dove è stato premiato come miglior terzino destro della stagione 2022-2023, Pasquale Mazzocchi ha fatto coraggio alla Salernitana. Crede nella rimonta e chiede ai tifosi di star vicino alla squadra, ancora. "Lo hanno sempre fatto - aggiunge - noi abbiamo bisogno di uno stadio pieno e che ci trascini".

La partita contro la Lazio

"Chi l'ha detto che la scintilla non possa arrivare proprio in partite che sembrano più difficili e quasi proibitive contro squadre più forti? Stiamo lavorando tutti insieme per l'obiettivo della risalita - ha aggiunto -. Con mister Inzaghi stiamo intensificando anche la preparazione fisica. Oggi siamo una squadra in difficoltà ma gli ostacoli devono anche fortificarci e li dobbiamo affrontare come step di crescita. Tutti insieme e una sola certezza per i nostri tifosi: maglia sudata sempre". La partita contro il Sassuolo, se fosse stata vinta, avrebbe potuto riportare la Salernitana nel gruppo di chi lotta per non retrocedere, subito a ridosso della quota salvezza. E' arrivato solo un pareggio e crescono i rimpianti, ma cresce pure la consapevolezza che questa squadra abbia i mezzi per riprovarci. "Il campionato è ancora lungo - ha detto Mazzocchi - abbiamo le possibilità di rimontare". A chi gli ha chiesto della possibilità di trasferirsi al Napoli, un giorno, ha risposto: "Bisogna sempre essere ambiziosi ma io oggi sono orgoglioso di indossare la maglia della Salernitana e sono grato a questa maglia. Mi ha dato tanto e tanto le ho dato". Era ospite del festival del calcio pure Michele Franco, ex terzino della Salernitana e attuale diesse del Monza. C'era stato un forte interesse Mazzocchi "E' un buon giocatore e nello stesso tempo noi siamo contentissimi del nostro Birindelli - ha detto Franco - Trattativa in passato? No, solo una chiacchierata".