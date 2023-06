Ruoli cardine e beata gioventù: la Salernitana fissa le priorità di mercato

Le priorità di mercato sono un centravanti, un centrocampista e un mancino che possa essere l'alternativa a Bradaric. Il centrocampista può essere pure Vilhena (Espanyol retrocesso, la Salernitana lascerà scadere l'opzione di rinnovo e poi andrà a trattativa privata con il club). Se esce Maggiore arriva anche un mediano. Se viene ceduto Sepe, molto probabile, la Salernitana ingaggia un portiere che non venga a fare il titolare. Sul taccuino non ci sono Carnesecchi né Caprile. Se va via Bonazzoli, arriva un'ala. I centravanti seguiti sono Piroe e Dovbyk. Maupay e Diallo sono molto costosi.

Beata gioventù

La Salernitana sta seguendo con molta attenzione il Mondiale under 20 e ha tenuto d'occhio non solo campioncini azzurri. Serve innanzitutto un cursore mancino under da affiancare a Bradaric. “Alcuni nostri obiettivi disputano il Mondiale U20 - ha ammesso De Sanctis - ma non si tratta solo di italiani. Abbiamo seguito anche i tornei di categoria in Africa e Sudamerica". Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola rivela l'interesse per il centrocampista Prati, 2 gol in 20 presenze in B con la Spal. Lo scouting granata apprezza anche il laterale mancino Turicchia (prodotto della Juve NextGen) ed il colombiano Oscar Cortés dei Millonarios. Quest'ultimo è un esterno offensivo che perà è pure nel mirino del Lens.