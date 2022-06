La Salernitana a caccia dei gol: incontro con Djuric ma spunta un altro centravanti

Tutto su Djuric ma non solo. In queste ore già febbrili di calciomercato, la Salernitana ha dialogato fitto con l'agente del centravanti bosniaco, il procuratore Sabbatini. Oggi è il giorno decisivo.

Le cifre

Djuric per restare in granata vuole firmare un triennale da 850mila euro a stagione. La Salernitana, di contro, gli offre un biennale da 600mila euro. L'aggiunta di una opzione per il terzo anno e l'inserimento di alcuni bonus legati ai gol e alle presenze potrebbe avvicinare sensibilmente le parti. Milan non ha "cloni": è questo il pensiero condiviso da tutti i mister che lo hanno allenato a Salerno. Un surrogato oppure un ricambio durante la stagione - ha stazza e gol nei piedi - potrebbe essere il giovane e promettente centravanti Manuel De Luca. Ha realizzato 10 gol a Perugia lo scorso anno in B, ma è di proprietà della Sampdoria.

Il nodo

C’è da sciogliere anche il nodo Mazzocchi. Al terzino crossatore è stato offerto un biennale da 850mila euro, sponda Monza, e il Torino ne propone 450mila. La Salernitana proverà a trattenerlo.