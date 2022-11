Mazzocchi, lesione al ginocchio: dovrà operarsi, un guaio per la Salernitana

Una tegola, anzi un guaio: la lesione al ginocchio destro di Mazzocchi è più grave del previsto e il calciatore della Salernitana dovrà operarsi. L'intervento chirurgico è programmato giovedì 24 novembre.

Lo scenario

Il mercato adesso impazza e tutte le strade devono necessariamente portare ad un giocatore che possa sostituire Mazzocchi. Il recupero post intervento sarà più lungo. Nel mirino non c'è più la sfida a Bergamo contro l'Atalanta, occorreranno più giorni per rivederlo in campo. Dunque la Salernitana che al momento si ritrova con Sambia e Bradaric (Candreva squalificato contro il Milan) sta battendo senza soluzione di continuità tutte le piste di mercato, in Italia e all'estero. Mazzocchi: dovrà dunque sottoporsi ad intervento di ricostruzione del legamento collaterale.

La nota

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Pasquale Mazzocchi in seguito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, si sottoporrà nella giornata di domani ad intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell’intervento".