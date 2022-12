In vendita i biglietti di Salernitana-Milan: richieste da altre regioni, assalto alla curva Sud

Le richieste sono arrivate dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Basilicata: il Milan è il Milan, e il meridione d'Italia è mobilitato. Salerno risponderà con la sua consueta onda granata. E' già possibile acquistare i tagliandi per Salernitana-Milan, la sfida ai campioni d'Italia, che il 4 gennaio alle ore 12.30 coinciderà anche con la ripresa dell'attività agonistica dopo la lunga pausa del Mondiale in Qatar. Le prime 24 ore sono dedicate ai possessori di fidelity card, poi la vendita sarà libera.

I preziosi tagliandi

L'aggettivo è preziosi, perché sarà molto difficile riuscire ad acquistarli e poi perché costano parecchio. I mugugni non mancano: il biglietto per la curva Sud vale 45 euro, la stessa cifra che spenderanno donne, over 65 e under 14 nei Distinti. Poi il prezzo cresce fino ai 75 euro in tribuna azzurra e oltre cento in tribuna rossa. Il Milan è il Milan, la gara è di primissima fascia e la Salernitana adegua il listino prezzi. Il 6 dicembre è giorno di antipasto: sono stati aperti i rubinetti della prevendita ma in realtà in questa fase il tagliando è riservato ai possessori di fidelity card, in larga parte già rientranti nel novero degli abbonati (8118). Il 7 dicembre, invece, la vendita sarà libera e il primo settore a rischio sold out sarà la curva Sud Siberiano.