Il Diavolo e Super Pippo, è la sfida del cuore: formazioni di Salernitana-Milan

Squadra in casa Salernitana

Venticinquemila spettatori sugli spalti dello stadio Arechi, cinque punti da recuperare rispetto alla quartultima, l'urgenza di non perdere, la "nuova prima" di Sabatini che però stasera non sarà allo stadio e il congedo di De Sanctis che ha firmato l'accordo transattivo rinunciando agli ultimi 18 mesi di ingaggio. Nel frullatore del 22 dicembre è finito tutto questo. I granata sfidano il Milan e Inzaghi sfida il suo passato, anzi "la mia storia e la mia vita", come ha detto al sito ufficiale del club. SuperPippo va di corsa: cerca la scintilla ma le scintille sono innanzitutto sotto le suole delle sue scarpe. Se fa il colpo, salva la panchina; se perde, Iervolino potrebbe dargli il benservito.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Kastanos; Dia, Candreva; Simy. In panchina: Fiorillo, Salvati, Bronn, Daniliuc, Lovato, Gyomber, Sambia, Legowski, Martegani, Tchaouna, Cabral, Ikwuemesi, Botheim. Allenatore: Filippo Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. In panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Florenzi, Krunic, Adli, Romero, Chukwueze, Jovic, Camarda. Allenatore: Stefano Pioli.