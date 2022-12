Piatek e Dia eliminati dal Mondiale: la Salernitana programma le loro ferie

Il pistolero Piatek è stato eliminato ad opera della Francia e il sogno Mondiale di Boulaye Dia in Qatar si è interrotto nella sfida all'Inghilterra. Adesso i due centravanti della Salernitana, da contratto, dovranno riposare 14 giorni, com'è accaduto per i compagni non impegnati in Nazionale.

Il conto alla rovescia

A meno di clamorose sorprese, il club granata non potrà utilizzarli in ritiro in Turchia. Dall'8 al 15 dicembre, la Salernitana sarà di stanza a Belek e affronterà due amichevoli, la prima delle quali il 10 dicembre contro il Fenerbahce. E' verosimile che Piatek e Dia siano regolarmente in campo allo stadio Arechi il 22 dicembre, nell'amichevole di lusso che li opporrà al Nizza. Resta da definire la presenza di Bronn in Turchia. Il difensore tunisino ha terminato anzitempo la propria partecipazione al Mondiale e potrebbe anche presentarsi in anticipo, godendo solo di un primo spezzone di ferie. In prima linea, invece, la Salernitana disporrà di Botheim, Bonazzoli e Valencia.