La Salernitana presenta gli abbonamenti: i prezzi dei biglietti e abbonamenti in curva Sud

"Identità e tradizione - Avanti Bersagliera": il claim fa da sfondo alla presentazione della campagna abbonamenti 2023-2024. La Salernitana, attraverso l'amministratore delegato Maurizio Milan, alza il sipario nei saloni del gruppo Noviello, dove per la prima volta Walter Sabatini disse "instant team" e dove Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile, auspicava una fioritura granata. Sarà una campagna abbonamenti senza curva Nord: molti salernitani tifano per la riapertura del settore che dovrebbe ospitare le famiglie ma che la Salernitana non può ancora restituire alla propria gente. Al momento, l'obiettivo è replicare e possibilmente superare le 8118 tessere vendute la scorsa stagione.

La presentazione

"E' la partenza della nuova stagione, il primo passo - dice l'ad granata, Milan - La prima novità è il claim. Avanti Bersagliera ha avuto l'avallo del presidente Iervolino. Dalle ore 10 del 28 giugno e fino al 4 luglio, ore 23.59, sarà possibile attivare la Hyppo Card in prelazione pagando 5 euro più scontistica. Avrà un prezzo diverso, dopo questa scadenza: 20 euro. Ci saranno nuovi compagni di viaggio: non c'è più VivaTicket ma TicketOne. Abbiamo deciso di avere un partner industriale diverso. Abbiamo mantenuto le tre fasce rispetto alle singole partite". Saranno 20, 25 e 45 in base alla fascia degli avversari. Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili "solo attraverso via digitale, su fidelity". Ci sarà una prelazione per vecchi abbonati: "Potranno farlo dal 5 luglio per vecchi abbonati a tariffa agevolata. Dal 13 luglio, la vendita sarà libera". Si può cambiare fino ad un massimo di tre gare il nome sull'abbonamento, "perché chi compra l'abbonamento non sa se può assistere a tutte le gare". Abbonamenti: la curva Sud costerà 340 euro. C'è anche un intero famiglia che costa 270 euro, porta un amico 305 euro, vecchio abbonato 305 euro. "Abbiamo anche rateizzo degli abbonamenti in tre rate tramite PayPal e anche un rateizzo in 12 rate tramite Banca Sella". Prezzi nel dettaglio per i nuovi abbonati: 340 euro per la Curva Sud Siberiano. 570 per i Distinti, 665 per la Tribuna Azzurra, 880 per quella Verde e 1235 per la Rossa. Previsti pacchetti per le famiglie, riduzioni per over 65, under 14.

La curva Nord

"Stiamo vivendo con il Comune un percorso strutturato ma che non è stato ancora definito. Speriamo che l'epilogo di questa vicenda che dura tredici mesi arrivi tra lunedì e martedì. Se così sarà, prevediamo gli stessi prezzi della curva Sud e poi vedremo come ragionare sulle famiglie. Nei Distinti abbiamo previsto due ascensori per disabili ma ci prendiamo ancora una settimana di tempo perché se non abbiamo ancora risposte dal Comune non possiamo prendere decisioni". Ancora sulla curva Nord: "Il Comune ha redatto un progetto, insieme a noi e di concerto con la Lega Calcio, che dovrebbe dare tutte le garanzie sia sul come, sia sulla logistica. Abbiamo fatto già un pre-screenig tra le aziende che dovranno occuparsi della dislocazione del settore ospiti. Noi confidiamo di cominciare il prossimo campionato con la curva Nord aperta. Se non sarà possibile, vogliamo farlo almeno per qualche partita. Se raggiungeremo il risultato al 103', significherà comunque raggiungere il risultato. E' la conditio sine qua non: una vittoria della città e non della Salernitana, significa disporre di settemila abbonati in più".

Pacchetti familiari

Tutti quelli che appartengono allo stesso stato di famiglia potranno accedere in curva Sud pagando 270 euro pro capite - ha detto Rosario Manna, settore biglietteria Salernitana -