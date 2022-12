"Festeggiate, la Salernitana è nostra": un anno di presidenza Iervolino, la Bersagliera ora è più bella

Era il 31 dicembre 2021, esattamente un anno fa. Al rintocco di mezzanotte, l'audio whatsapp di Danilo Iervolino, imprenditore di Palma Campania, divenne virale. Saltarono non solo i tappi dello spumante, nelle case dei tifosi granata, ma anche i lucchetti del trust nel quale era stata rinchiusa la Salernitana. Poi arrivarono la firma davanti al notaio di Scafati, la prima vittoria a Verona, davanti ad un manipolo di temerari. I granata muovevano i primi passi verso il 7%.

La salvezza

Fu l'espressione coniata dal dirigente Walter Sabatini, per sfida e orgoglio nei confronti del gelo dei detrattori, quando scelse di rifondare e ricostruire la Salernitana portando all'ombra dell'Arechi calciatori agonisticamente cattivi, che "non abbiano in campo - disse - fratelli né amici". Goccia a goccia, fianco a fianco, in una notte di lacrime e preghiere, la Salernitana il 22 maggio, giorno di Santa Rita, ha tagliato il suo miracoloso traguardo della salvezza. E così Danilo Iervolino, che dopo la firma aveva detto "da oggi inizia una nuova era. Ore 13:00 si è concluso il trasferimento delle quote. Avanti tutta!" e alla presentazione aveva spiegato di voler "creare un link, un sinallagma d'amore con la città di Salerno", è diventato il primo presidente della storia della Salernitana a riscrivere la storia. No, non più anatroccolo, ma cigno, pronto a disputare di nuovo il campionato di Serie A.

Il nuovo orizzonte

Gli uomini passano (ma le loro gesta vengono scolpite nella roccia, quando diventano protagonisti) e la casacca granata resta. Così un giorno, dopo alcune forti incomprensioni sulle commissioni ai procuratori dei giocatori - solo la punta dell'iceberg di un rapporto logoro - Iervolino ha detto addio al diesse Sabatini e si è rivolto a Morgan De Sanctis, direttore sportivo giovane, preparato, ambizioso. Con lui sono arrivati Candreva, ma anche Sambia, Bradaric, ma anche Dia, poi Piatek, poi Daniliuc, Lovato, adesso Ochoa. Non è più la Salernitana di Ribéry in campo: Franck ha detto addio al calcio giocato ma resta nei quadri tecnici ed a Salerno, il prossimo aprile, festeggerà 40 anni. E' sempre la Salernitana di Danilo Iervolino, che in estate ha provato anche a coronare il sogno di portare Mertens a giocare con l'ippocampo sul petto. "Macte animo", ha detto nel discorso rivolto alla famiglia granata riunita intorno al tavolo natalizio. La Salernitana ha dieci punti di vantaggio sulla zona salvezza, può continuare a scrivere la storia, dopo aver pareggiato in casa della Juventus, dopo aver battuto la Lazio a domicilio. Ricomincia dal Milan, ricomincia da Danilo Iervolino. Ricomincia da una parola - solidità - che è il miglior acquisto in questo salto nel 2023.