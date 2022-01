E' il giorno dei ricorsi: partita doppia della Salernitana con la giustizia sportiva

E' il giorno dei ricorsi, "ballano" sei punti che la Salernitana, attraverso il proprio pool di legali, deve rimettere in palio, in punta di diritto. Mentre il diesse granata Walter Sabatini batte senza soluzione di continuità le piste del mercato (visite mediche per Mousset, Bohinen e Dragusin) e in attacco è tutto apparecchiato per l'arrivo del brasiliano Mikael Felipe, gli avvocati Sica, Fimmanò e Chiacchio stanno lavorando ai ricorsi per le due gare fantasma contro Udinese e Venezia.

Le tappe

Oggi il giudice sportivo si pronuncia su Salernitana-Venezia, partita virtuale del 6 gennaio. La Salernitana aveva moltissimi giocatori - tutti quelli di prima squadra - bloccati a casa dal provvedimento dell'Asl che disponeva l'isolamento per i contagiati dal Covid e la quarantena per i contatti stretti. Il giudice sportivo deciderà oggi sul ricorso che gli avvocati della società granata hanno presentato avverso il mancato rinvio della partita. In campo, infatti, nel giorno dell'Epifania, si presentò solo il Venezia e l'arbitro attese i canonici 45', trascorsi senza la Salernitana, per decretare concluso il match. Il risultato è sub iudice ma oggi verrà presa una decisione. Se fosse favorevole alla Salernitana, il Venezia farebbe ricorso. Se fosse sfavorevole alla Salernitana, verrebbe assegnato lo 0-3 a tavolino e per effetto della decisione applicato anche un punto di penalizzazione alla squadra di Colantuono. Un altro -1: è già accaduto per Udinese-Salernitana del 21 dicembre. Per la sfida del "Dacia Arena" e anche per la sfida al Venezia, se dovesse soccombere in primo grado, la Salernitana inoltrerà oggi il ricorso alla Corte sportiva di appello nazionale, il secondo grado della giustizia sportiva. Dopo la pronuncia del giudice sportivo della Lega Serie A (che nel frattempo si è costituita in giudizio contro la Salernitana, per il caso Venezia), il pool di legali ha chiesto e ottenuto anche di ricevere tutta la documentazione ufficiale, relativa anche agli atti prodotti dalla Lega. Oggi il ricorso sulla gara in Friuli poi toccherà alla Corte.