Lavori allo stadio Arechi: il sindaco prepara il sopralluogo nel fortino dei granata

Domani è previsto un sopralluogo del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, allo stadio Arechi. La visita sarà effettuata insieme al delegato comunale ai rapporti con la Salernitana, Felice Marotta. Sarà valutato lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento , che sono cominciati alcune settimane fa.

Lo scenario

Il nuovo progetto per lo stadio Arechi prevede la riapertura della curva Nord per la sua totalità, dunque anche dell'anello superiore che al momento è chiuso al pubblico. Il settore ospiti dovrà essere poi spostato in futuro - non lontanissimo - nel settore Distinti. Si attende l'arrivo di nuovi lettori ottici ai tornelli (investimento di circa 200mila euro). Nel frattempo all'esterno della curva Sud, al confine con i Distinti, proseguono alacremente i lavori per la realizzazione di un varco aggiuntivo di prefiltraggio. L'obiettivo è snellire le file che si creano in occasione delle partite casalinghe della Salernitana. La prossima partita, il 4 gennaio contro il Milan, è già un primo esame per la logistica e le attività di stewarding.