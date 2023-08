Onda granata allo stadio Olimpico: già esauriti i biglietti per Roma-Salernitana

"Uno, ancora uno": i tifosi della Salernitana che hanno raggiunto con un pizzico di ritardo le ricevitorie hanno provato, invano, ad implorare i cassieri. Niente da fare: tutto esaurito. In poco più di 3 ore, dalle 16.30 alle 19.30, sono stati polverizzati i 3350 tagliandi che la Roma aveva messo a disposizione per la prima giornata di campionato.

Lo scenario

Un'onda granata, dunque, raggiungerà lo stadio Olimpico per la sfida del 20 agosto. In panchina non ci sarà Josè Mourinho, che è squalificato. Per lo stesso motivo, salteranno la sfida alla Salernitana sia Dybala sia Pellegrini. "Non so in che modo andrà a finire il campionato della Salernitana, ma i suoi tifosi sono straodinari e auguro loro di restare per molto tempo in Serie A", aveva detto lo Special One due stagioni fa, quando la Roma poi passò all'incasso in rimonta. Pure la Salernitana perfezionò la sua rimonta salvezza formato 7% e l'anno scorso si è ripresentata di nuovo allo stadio Olimpico gonfiando il petto grazie alle reti di Candreva di punta e Dia con il tacco. Ancora Mourinho: "La Salernitana ha giocato con lo spirito di una finale di Champions, come piace a me". Il 20 agosto sarà un'altra giornata tutta da gustare. In uno stadio che presenterà il consueto colpo d'occhio da brividi per i colori giallorossi, la Salernitana sarà scortata dal suo dodicesimo uomo.