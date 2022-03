Ventura tra Nazionale e Salernitana: "Patron Iervolino è il migliore acquisto"

Il granata - quello del Torino - è il grande amore: diede luce e vetrina a Cerci e Immobile, contribuì a tante plusvalenze. Il granata della Salernitanas, invece, è la grande delusione: c'era una volta la fogliolino che doveva diventare platano, ma che si fermò sul limitare della corsa per i playoff. Gian Piero Ventura, doppio ex della partita che il 2 aprile mette in palio un altro (forse l'ultimo) spicchio di salvezza per la squadra allenata da Davide Nicola, è stato anche il ct della Nazionale estromessa dai plyaoff per il Mondiale, estromessa dalla Svezia. Adesso è purtroppo in compagnia di Mancini nella casella dei fallimenti azzurri: l'Italia è stata stoppata a Palermo dalla Macedonia, ora relegata nell'angolino dei rimpianti.

Il commento

Gian Piero Ventura, intervistato dal quotidiano Il Mattino, preferisce soffermarsi sulla partita tutta granata. Commenta: "Lottare per la salvezza sa regalare stimoli tanto importanti che non possono e non devono essere gli infortuni a rallentare la rincorsa. Conterà la ferocia che la squadra dovreà mettere in campo da qui alla fine della stagione. Non credo si tratti di ultima spiaggia, anzi penso che che tutti accetterebbero di vincere contro Udinese e Venezia, vera diretta concorrente e perdere, magari, proprio contro il Torino che verrà certamente all’Arechi con tanta rabbia, in ragione degli ultimi risultati. La certezza, ad ogni modo, è che la Salernitana deve iniziare a fare punti, e per punti intendo vincere, anche perché con i pareggi dopo un po' ci fai poco". Le ragioni della crisi dell'ippocampo: "Ha pagato lo scotto iniziale e poi tutto quello che è accaduto con lo scorrere del tempo. Inizialmente è stata fatta una squadra in base alle richieste di Castori, dopo è arrivato Colantuono che avrebbe probabilmente voluto giocatori differenti, infine ecco Nicola e molti calciatori che pagano dazio alla condizione non ottimale. L'esempio lampante è Perotti. La Salernitana ha poco da perdere ora come ora, quindi non deve avere ansia ma solo convinzione di voler conquistare la salvezza”. Da dove si riparte? "Il vero acquisto della Salernitana è il presidente Iervolino, un imprenditore serio e ambizioso. Sono sicuro che anche in caso di ripartenza dalla B sarà pronto a fare grandi cose”.