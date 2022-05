"Seduti sul divano a vedere Lautaro": l'Inter batte il Cagliari, match point granata

Il Napoli ha sconfitto il Genoa e soprattutto l'Inter ha vinto a Cagliari con gol di Darmian e doppietta di Lautaro. Dopo il pareggio di Empoli ed i rimpianti per l'errore di Perotti dal dischetto del calcio di rigore, tutto è stato cancellato nella "coda" di questo pazzo weekend, a forti tinte granata. La Salernitana apre la porta del Paradiso e deve solo entrarci: a 90' dalla conclusione del campionato, ha 2 punti di vantaggio sul Cagliari e vede il traguardo della salvezza a portata di mano.

Tormentone "Zitt"

Manca una vittoria al coronamento di una rincorsa che è stata epoca. Iervolino è subentrato al tandem Lotito-Mezzaroma mentre la squadra si trovava nei bassifondi della classifica. Ora può realizzare qualcosa di speciale, può scrivere la storia. Per farlo, deve battere l'Udinese in uno stadio che si prepara a diventare bolgia e in una partita che non ha ancora una data certa in calendario, ma la Lega Serie A la svelerà oggi, ufficializzando i blocchi di partite che verranno giocate in contemporanea. Alla Salernitana potrebbe bastare anche pareggiare, se il Cagliari facesse altrettanto o addirittura perdesse in casa del Venezia, fanalino di coda, già condannato alla Serie B, ma che ha già dimostrato di avere ancora un'anima battagliero, dopo aver bloccato la Roma. Questo epilogo, però, sarebbe da film thriller, infinito batticuore. La vittoria dei granata all'Arechi, invece, consentirebbe loro di non guardare al risultato del Cagliari e di brindare alla salvezza già al triplice fischio del proprio match. Ora, però, città e provincia prepareranno la gara chiuse in una bolla di scaramantica prudenza. Il tormentone è quello dello scorso anno, nelle lunghe giornate di rimonta per la promozione in Serie A: "Zitt e a maggio...scoppierà".