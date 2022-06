Scafatese, Francesco Vitaglione nuovo direttore sportivo

Si continua a delineare lo staff dirigenziale della nuova Scafatese. Il presidente Michele Giordano e il presidente dello sponsor tecnico Givova Giovanni Acanfora hanno annunciato che il ruolo di direttore sportivo per la stagione agonistica 2022/23 sarà ricoperto da Francesco Vitaglione. Quello di Vitaglione è un nome assolutamente non nuovo per l'ambiente giallobleu visto che, da calciatore, ha vestito la maglia canarina dal 1991/92 al 1995/96, collezionando 126 presenze e 34 reti nei campionati di Interregionale e serie D. Pronto a riabbracciare lo stadio che tante volte ha fatto esplodere di gioia, nonostante adesso il campo sia in erba sintetica e non più in terra battuta come nei primi anni '90, Vitaglione ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da ds: "Sono tornato dopo 30 anni a Scafati grazie al coinvolgimento e al rapporto già duraturo che mi lega al presidente Michele Giordano, ma anche grazie all'entusiasmo e all'affetto che la gente della città mi ha mostrato fin dai primi giorni, nonostante sia passato tutto questo tempo. Devo tanto alla Scafatese perché è una società che mi ha formato e cresciuto nell'arco di quei cinque anni e spero di ricambiare l'affetto dei tifosi con i risultati sportivi e con l'organizzazione di una società forte e in grado di programmare un futuro pieno di soddisfazioni".