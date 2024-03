La Nocerina non va oltre lo 0-0 con la Boreale e scivola a -11 dalla Cavese

La Nocerina rallenta e non va oltre lo 0-0 con la Boreale. Un pareggio che mette un freno alla striscia di sette vittorie consecutive per la squadra di Marco Nappi che arriva al derby contro la Cavese con un distacco di undici punti. Aumenta dunque il gap dalla prima della classe al termine della venticinquesima giornata di campionato.

Gli ospiti approcciano bene, ma sono i padroni di casa a calciare per la prima volta verso lo specchio della porta con Bosi dopo una respinta di Fantoni, il tiro si spegne sul fondo al 7’. Passano due minuti e si registra un nuovo tentativo della formazione locale con Gjoni dalla distanza, nessun problema per la retroguardia dei molossi. Al 13’ doppia chance per i laziali con Bosi di testa e con Spila, Fantoni si fa trovare pronto e para. Al 21’ Liurni cerca di pungere dalle parti di Corriere, la sua botta dal limite è imprecisa. Poi tante interruzioni, diversi contatti tra i protagonisti in campo e gioco spezzettato. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni e con il risultato bloccato, le due squadre rientrano negli spogliatoi.

La ripresa si apre invece con una buona opportunità per la Boreale: l’incornata di Zeetti è larga. La replica dei campani è affidata a Pinna con un tentativo da lontano, la sfera termina sul fondo. Al 57’ Rossi mette al centro dalla destra, Cardella impatta male e l’undici locale si salva. Si alza l’intensità dei rossoneri che trovano un legno al 63’, gli uomini di Ligori si difendono. Al 68’ conclusione di Santarelli che non inquadra il bersaglio, quattro giri di lancette più tardi il contropiede di Bosi fa tremare la difesa avversaria. Al 76’ Mazzei tenta di chiudere l’azione dal limite, Spila devia in angolo. Sugli sviluppi successivi, Maimone manda la palla di un soffio fuori. All’80’ ghiotta occasione per la Nocerina, ma il palo nega la gioia a Liurni. Potenziali azioni pericolose per Guida e Cardella nel recupero, la sfida a Le Muracciole di Aranova però va in archivio con il punteggio di 0-0.