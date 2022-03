Serie D, la Cavese trionfa sul Licata

CAVESE-LICATA 3-0

CAVESE: Anatrella, Potenza, Lomasto, Viscomi (17’ st De Caro), Caserta, Palma, Romizi (33’ st Carbonaro), Corigliano, Banegas (26’ st Maiorano), Allegretti (17’ st Foggia), Bacio Terracino (44’ st Altobello). All. Troise.

LICATA: Truppo, Giordano, Brunetti, Orlando, Mazzamuto (24’ st Rubino), Currò, Caccetta, Candiano (17’ st Aprile), Cappello (40’ st Lanza), Samake, Minacori (19’ st Gueye). All. Romano.

ARBITRO: Fabrizio Pacella di Roma.

RETI: 5’ Allegretti, 66’ Bacio Terracino, 87’ Foggia.

Vince e convince la Cavese, che allo stadio Simonetta Lamberti ha trionfato sul Licata. Risultato importante per i salernitani, che hanno accorciato la distanza in classifica dalla capolista Gelbison, ora a sole due lunghezze di distacco. A partire meglio sono stati proprio i padroni di casa, che hanno spinto sull'acceleratore sin dalle prime battute dell'incontro. Al 5', infatti, è arrivata la prima rete di giornata firmata da Allegretti. Il Licata ha provato a reagire, ma a dettare i ritmi è stata ancora la Cavese. Nella ripresa, gli ospiti sono rimasti anche in inferiorità numerica per l'espulsione ai danni di Brunetti. La Cavese ne ha approfittato, ed al 66' ha trovato la rete del raddoppio con Bacio Terracino. A chiudere definitivamente la gara è stato Foggia, che all'87' ha siglato il 3-0 finale.