Di Piazza show e la Cavese fa un altro passo verso la Serie C, Flaminia ko al Madami

La Cavese riscatta la sconfitta della scorsa settimana e torna al successo in campionato. La squadra di Raffaele Di Napoli passa sul campo della Flaminia con una doppietta di Di Piazza: l’attaccante, grande protagonista allo stadio Madami, trascina la prima della classe a +10 sulla Nocerina, ora seconda. E la promozione in Serie C è davvero vicina.

Il primo tentativo della gara arriva su punizione in favore dei biancoblù: al 4’ Urso ci prova dalla distanza, Chicarella blocca senza troppe difficoltà. Nell’altra metà campo chance per Padovano dall’interno dell’area, la sfera si spegne sul fondo. All’11’ Di Piazza sblocca il risultato. L’attaccante controlla un cross di Derosa e batte l’estremo difensore, non impeccabile nella circostanza, con un sinistro dal limite. La replica dei padroni di casa è targata Padovano, poi si accendono gli animi al 15’ e Lorusso viene espulso dopo un fallo di reazione su Buschiazzo. Nonostante l’inferiorità numerica, la Flaminia si affida a Sirbu ma la sua rasoiata non impegna Boffelli al 21’. L’azione si ribalta e Chicarella disinnesca in due tempi la giocata di Addessi. Al 26’, sugli sviluppi di un calcio piazzato da posizione defilata, Troest impatta e spara alto. Al 28’ la Cavese raddoppia: azione che si svolge centralmente, Di Piazza fraseggia con Addessi, entra in area e segna con un tocco morbido. Totale gestione per la capolista nella seconda parte del primo tempo, potenziale opportunità per Tropea al 40’. Il risultato non cambia, le due formazioni rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-2.

Ad inizio ripresa guizzo di Sirbu che cade dopo un contrasto con i difensori metelliani, l’arbitro lascia proseguire. I ragazzi di Di Napoli amministrano il doppio vantaggio senza affondare il colpo, la Flaminia invece cerca di tenere il baricentro alto. Al 67’ Felleca, appena entrato in campo, scappa sulla corsia sinistra e mette al centro: la difesa respinge, Megna raccoglie e fa partire un tiro che non inquadra la porta. Al 71’ sussulto di Tropea che cerca di servire Foggia, Chicarella salva. L’esterno biancoblù si avventa di nuovo sul pallone, un difensore libera l’area. Al 75’ Felleca salta gli avversari e calcia da ottima posizione, il destro è impreciso. La Cavese non rischia mai, gestisce nel finale e all’87’ sfiora la terza marcatura con Foggia, il diagonale del centravanti trova la replica di Chicarella. Al triplice fischio la capolista si prende la diciottesima vittoria in campionato e si avvicina al traguardo.

Il tabellino

Flaminia (4-3-3): Chicarella; Pericolini, Benedetti (74’ Tirelli), Fumanti, Penchini; Marchi (84’ Paun), Massaccesi, Padovano (46’ Igini); Sirbu (58’ Bertoldi), De Cenco (46’ Celentano), Lorusso. A disp.: Faralli, Bradarskiy, Muti, Ancillai. All.: Nofri Onofri

Cavese (3-5-2): Boffelli; Buschiazzo (93’ Cinque), Troest, Derosa; Megna, Konate, Urso (64’ Antonelli), Sette, Tropea (93’ Lops); Addessi (64’ Felleca), Di Piazza (69’ Foggia). A disp.: Lucano, Chiarella, Faella, Gueye. All.: Di Napoli

Arbitro: Cortese di Bergamo

Marcatori: 11’ Di Piazza (C), 27’ Di Piazza (C)

Ammoniti: Buschiazzo (C)

Espulsi: 15’ Lorusso (F)