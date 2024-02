Nocerina multata e calciatore fermato per quattro turni, anche Cavese e Paganese perdono pezzi

Ammenda alla società e stangata ad un calciatore. Il Giudice Sportivo, dopo l’ultimo turno di Serie D, ha multato la Nocerina “per avere, soggetto non identificato ma chiaramente riconducibile alla società lanciato, dal tunnel di ingresso degli atleti, un pallone in campo intralciando la corretta ripresa del gioco”. Quattro giornate di squalifica invece per Alessandro Gadaleta perché “si avvicinava ad un assistente arbitrale e gli rivolgeva espressioni offensive”. Un turno di stop per il difensore della Cavese, Fabrizio Buschiazzo, e per l’attaccante della Paganese, Antonio Orefice: il centrale salterà la sfida del Lamberti contro l’Ostiamare, il bomber non ci sarà nel derby con la Gelbison.