Serie D, la Nocerina cade con il Fasano

NOCERINA-FASANO 0-2

NOCERINA: Venditti, Scrugli (17’st Mazzeo), Donida, Garofalo, Menichino (26’st Chietti), Bovo, Vecchione (39’st Riccio), Saporito, Dammacco (17’st Talamo), Mancino, De Martino (20’pt Esposito). All. Cavallaro.

FASANO: Suma (34’st Ceka), Del Col, Camara, Gorzelewsky, Bianco, Capomaggio, Lezzi (32’st Bernardini), Calabria (34’st Losavio), Gomes (7’st Battista), Corvino, Sosa (40’st Richella). All. Danucci.

ARBITRO: Luca Selvatici di Rovigo.

RETI: 82' Gorzelewsky, 84' Bernardini.

Sconfitta pesante per la Nocerina, che tra le mura amiche dello stadio San Francesco ha subito una battuta d'arresto con il Fasano. La prima frazione di gioco è stata molto vivace, con entrambe le compagini che hanno creato azioni pericolose cercando la rete del vantaggio. Nonostante ciò, nessuna delle due formazioni ha avuto l'occasione giusta per sbloccare il risultato, ed alla fine dei primi 45 minuti il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, la Nocerina ha fatto fatica a spingersi in avanti, mentre il Fasano ha provato in più circostanze a rendersi pericoloso nell'area avversaria. Gli ospiti hanno avuto la chance per il vantaggio all'82', sfruttata bene da Gorzelewsky che ha sbloccato il match. Due giri di lancette più tardi, è stato Bernardini a trovare la rete che ha chiuso di fatto i giochi.