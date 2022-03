Serie D, pareggio a reti bianche tra Gelbison e Real Aversa

REAL AVERSA-GELBISON 0-0

REAL AVERSA: Lombardo, Hutsol, Russo V., Bonfini, Di Lorenzo, Cavallo (79′ Grimaldi), Russo D., Del Prete, Schiavi, Chianese (91′ Sannia), La Monica. All. Sannazzaro.

GELBISON: D’Agostino, Barbetta, Marchetti, Conti, Graziani (79′ Onda), Ambro, Fornito (64′ Pipolo), Chinnici (76′ Ferrara), Gagliardi, Ortolini (75′ Oggiano), Sparacello (53′ Faella). All. Esposito.

ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta.

E' terminata con un pareggio a reti bianche la sfida andata in scena allo stadio Bisceglia di Aversa, che ha messo di fronte i padroni di casa del Real Aversa e la capolista Gelbison. A partire meglio sono stati gli opsiti, che hanno provato sin da subito a dettare i ritmi della gara. Nonostante ciò, entrambe le compagini hanno creato occasioni pericolose, ma ben arginate dalle retroguardie che si sono fatte trovare attente. Il match ha stentato a decollare, ed alla fine dei primi 45 minuti il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, il leitmotiv non è cambiato. La Gelbison ha provato a tenere in mano le redini del gioco, ma il Real Aversa non si è fatto intimidire creando ancora qualche pericolo alla capolista. L'equilibrio è durato fino alla fine della gara, con nessuna delle due formazioni che è riuscita a prevalere sull'altra.