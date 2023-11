Lancio di petardi e fumogeni, steward e pompiere in ospedale: tifosi laziali rischia il daspo

La squadra tifoserie della Digos lavora alacremente. Gli agenti hanno acquisito le immagini provenienti dal circuito di videosorveglianza per risalire ai responsabili del lancio reiterato di fumogeni e di una bomba carta all'interno del rettangolo di gioco. Era tutto custodito all'interno del settore ospiti dello stadio Arechi, dove 500 ultras laziali hanno assistito alla partita contro la Salernitana.

La corsa in ospedale

Dopo l'esplosione del petardo, è stato sfiorato il dramma. Lo scoppio ha provocato lo stordimento di uno steward che è caduto a bordocampo lamentando inizialmente problemi ad un timpano. E' stato soccorso, ha raggiunto l'ospedale e fortunatamente si è subito ripreso, quindi è stato dimesso. Dopo alcune ore di osservazione, sono state firmate anche le dimissioni per un vigile del fuoco. Per lui tanto spavento: aveva cercato di allontanare il petardo che stava per scoppiare nei pressi di un gruppo di fotografi, si è accorto della fiamma ma in quel momento l'esplosione gli ha provocato la ferita lacero contusa della mano ed escoriazioni al volto. Non sono stati danneggiati i tendini della mano né le articolazioni.