Un San Marzano non al meglio pareggia

Il Montemiletto apre il girone di ritorno con un prezioso pareggio sul campo della favorita alla vittoria del campionato di Eccellenza, ovvero il San Marzano che inciampa in casa non offrendo la migliore prestazione e facendosi raggiungere nella ripresa. Infatti dopo essere passati in svantaggio con la rete del blaugrana Fernando al 14', gli uomini di mister Sgambati non demordono e continuano a giocare un buon calcio. Ancora una volta, capitan Pugliese firma il gol del pareggio su calcio di rigore al 74'. Nulla da fare per i padroni di casa che vanno alla ricerca della seconda rete, ma i gialloverdi si difendono bene mantenendo alta la concentrazione fino al triplice fischio finale.