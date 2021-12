Futuro Salernitana, il sindaco Napoli: "Seguiamo con attenzione, si superino i problemi"

Sul futuro societario della Salernitana, che sta continuando a vivere una situazione di stallo in attesa della decisione dei Trust, interviene anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il quale fa sapere che l’amministrazione comunale sta continuando a seguire con “grande attenzione” l’evoluzione della vicenda.

"Il Comune di Salerno, come sempre in tutta questa complessa vicenda, è a disposizione dei soggetti coinvolti per ogni iniziativa - nell'ambito delle proprie prerogative - utile ad una soluzione positiva ai sensi delle normative vigenti. La città ed i tifosi granata, ammirati in tutte le partite ed in tutti gli stadi d'Italia per la loro passione e la loro compostezza, meritano il superamento delle attuali problematiche che inficiano inevitabilmente lo stesso rendimento della squadra. La Salernitana deve potersi giocare solo ed esclusivamente sul terreno di gioco la permanenza in Serie A conquistata sul campo nella passata stagione".