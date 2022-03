Salernitana, Sabatini lancia messaggi d'amore: "Resterei anche in B"

"Ricordati di me anche quando a fine campionato sono sempre qua". Non è solo il nuovo tormentone della curva Sud Siberiano, nato al Meazza ed esportato anche a Torino, a fine gara, contro la Juventus, ma soprattutto il desiderio del direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini. Intervistato dal quotidiano piemontese Tuttosport, il dirigente ha espresso il desiderio di rilanciare, vada come vada, anche in cadetteria. "Non ho mail lavorato con una tifoseria così generosa, appassionata e innamorata. E' raro che venga trasmesso un amore senza riserve come succede a Salerno. Alla mia carriera chiedo la salvezza della Salernitana. Se questa fosse l’intenzione condivisa dalla proprietà, io resterei a Salerno senza dubbio anche in B”.

Lo scenario

Il direttore sportivo, tempo fa, ha lanciato la sfida ai detrattori: "Mi gioco il mio 7% di salvezza". Poi Iervolino ha spiegato che la strategia instant team non ha funzionato e adesso riflette sugli uomini e sulla categoria, pronto a riprogrammare. Nel frattempo, il campionato riprenderà il 2 aprile dalla sfida al Torino, alle ore 20.45. Dal Torino è arrivato Simone Verdi in prestito e Sabatini svela: “Lo insulto tutti i giorni, perché so adottare la gradazione giusta affinché lui riceva l’insulto e lo trasformi in motivazione. Gli dico proprio: “testa di c… che sei, prova sempre la giocata!”. Uno così deve segnare ogni partita. Lo dico nell’interesse del Torino perché alla Salernitana è in prestito secco, ma Verdi può e deve tornare un calciatore da 25 milioni di euro”.