Salernitana-Cittadella all'Arechi: granata a caccia di vittoria e primato

E' il giorno della sfida al Cittadella (ore 14, stadio Arechi) ma anche della pronuncia del giudice sportivo sul ricorso presentato dal Cosenza. La Salernitana attende di incassare i tre punti già conquistati ma deve ottenerne altri tre battendo i veneti in una partita ad alto coefficiente di difficoltà. L'allenatore dei granata, Fabrizio Castori, deve rinunciare agli infortunati Schiavone, Lopez e Veseli. In attacco ci sarà Djuric - ex di turno come Kupisz - in coppia conTutino, quest'ultimo autore del gol che aveva consentito di battere il Cosenza. In difesa, ballottaggio Bogdan-Aya.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Di Tacchio, Dziczek, Anderson, Casasola; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, Gondo, Cicerelli, Aya, Iannoni, Barone, Capezzi, Giannetti, Antonucci, Baraye. All. Castori

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Pavan, Gargiulo; D’Urso; Ogunseye, Tsadjout. A disp. Kastrati, Iori, Camigliano, Tavernelli, Frare, Donnarumma, Cissè, Branca, Mastrantonio, Awua, Cassandro. All. Venturato

Arb. Prontera di Bologna

Diretta: DAZN e DAZN1 (canale 209 di Sky)