Salernitana, antipasto playoff: all'Arechi arriva l'Empoli

La Salernitana sfida l'Empoli allo stadio Arechi nel primo di tre scontri diretti per l'accesso ai playoff. Per i toscani è una partita da eliminazione diretta: se perdono, rischiano seriamente di restar fuori dagli spareggi. Reduci dal pareggio con recriminazioni ottenuto a Crotone, i granata, di contro, ambiscono ad allungare la striscia di vittorie interne per provare anche a scalare posizioni. La Salernitana scenderà in campo con la maglia celebrativa. L'allenatore Gian Piero Ventura non ha convocato Billong per motivi disciplinari.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Karo, Migliorini, Aya, Jaroszynski; Akpa Akpro, Di Tacchio; Cicerelli, Maistro, Gondo; Djuric. A disp. Vannucchi, Lopez, Galeotafiore, Heurtaux, Capezzi, Dziczek, Kiyine, Giannetti, Jallow. All. Ventura

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Pinna, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci, Bandinelli; Ciciretti, Mancuso, Bajrami. A disp: Branduani, Perucchini, Gazzola, Nikolaou, Sierralta, Viti, Fantacci, Sidibe, Stulac, La Mantia, Moreo, Tutino. All. Marino

Arbitro: Davide Ghersini di Genova (Mastrodonato/Marchi). IV uomo: Lorenzo Illuzzi di Molfetta



Arbitro Ghersini di Genova

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diretta: Dazn.com