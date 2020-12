Covid-19, arrivano i primi vaccini al Ruggi. De Luca: "E' una giornata importante"

“È iniziata una giornata simbolicamente importante per la lotta al Covid-19. Con l'arrivo presso il punto di smistamento dell'ospedale del Mare delle prime dosi destinate alla Campania, è partita la campagna vaccinale (Pfizer/BionTech), il V-Day, nella nostra regione”. Lo annuncia, con un post su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

La distribuzione

Entro poche ore, le dosi del vaccino verranno distribuite nelle sette postazioni allestite in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate in simultanea le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari, medici in prima linea nella lotta al Covid e, a partire dalle 13, a 20 operatori di una residenza per anziani dell'Asl Napoli 1.

Al Ruggi

Grande attesa – come mostrano le foto che pubblichiamo – all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per l’arrivo delle prime dosi del vaccino che saranno somministrate al personale sanitario, in primis a quello operante nel pronto soccorso e nei reparti Covid. Complessivamente, stamattina, saranno in sei i primi sanitari ad essere vaccinati, uno per ogni ambulatorio attivato nei locali del polo didattico. In tutto sono 100 che hanno aderito volontariamente alla campagna vaccinale. Ad attendere i vaccini anche il manager del Ruggi Vincenzo D’Amato.

Gallery