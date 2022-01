Guasto improvviso: rubinetti a secco ad horas a Nocera e Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di Sarno:

PIAZZA DUOMO, VIA CASAMONICA LAVATOIO, VIA PARALLELA VIA DUOMO, VIA CURTI, VIA VESCOVADO, VIA PACE, VIA CASAMONICA LUNGA, VIA TUOSTOLO, VIA CORTEDONICA, LOCALITA' TUOSTOLO, VIA CASASALE, VIA CHIANCHE, VIA MILONE, VIA CASAMONICA, VIA GROTTE DELL'OLIO, VIALE MARGHERITA, VIA CALCARE, VIA CALABRICI, VIA DUOMO, VIA LE NOCI, VIA PIANTAMARINA, VIA VALLONE TRAVO ed in tutte le traverse della zona.

Nocera

GORI fa sapere anche che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di Nocera Inferiore:

PIAZZALE XVIII MAGGIO ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:30 di lunedì 24 gennaio 2022. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.