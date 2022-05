Siglato il patto educativo di comunità tra Vietri e Cetara, Dragonea insorge: "I nostri bambini non contano?"

"Abbiamo firmato il patto educativo di comunità tra l’istituto comprensivo statale Vietri Sul Mare ed i comuni di Cetara e Vietri Sul Mare per far conoscere ed educare i nostri giovani a quelle che sono le nostre tradizioni culturali ed artigianali": lo ha annunciato, ieri, il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone che, a mezzo social, ha pubblicato anche la foto dell'accordo assunto. Tanto è bastato per far andare su tutte le furie le mamme e i papà di Dragonea, frazione di Vietri dove la scuola risulta chiusa da 3 anni per lavori di adeguamento e riqualificazione mai iniziati, come denunciato dal Comitato Civico Dragonea nei giorni scorsi. Sempre di qualche giorno fa, è stata pubblicata la determina per la nomina del nuovo direttore dei lavori tanto attesi dalle famiglie della popolosa frazione, costretti a far fronte ad innumerevoli disagi proprio a causa dei necessari spostamenti per accompagnare i piccoli in classe.

I commenti

"Caro sindaco va bene tutto, ma Dragonea è senza scuola elementare da 3 anni, le mamme hanno chiesto un incontro pubblico, possiamo gentilmente risponderle?", si legge tra i commenti al post del primo cittadino. "Queste immagini sono a dir poco paradossali - scrive un altro genitore riferendosi allo scatto della firma del patto educativo pubblicato da De Simone- considerando che nella frazione più popolosa del comune la scuola primaria sia chiusa da tre anni, è inevitabile lo sdegno da parte della popolazione nei confronti di chi amministra. I bambini, le famiglie, tutti meritano risposte e soprattutto attenzione da parte di chi ci considera soltanto un'appendice di Vietri". E ancora: "Carissimo Sindaco, stringiamo un patto con i genitori di Dragonea dando delle risposte concrete, meno foto propagandistiche e più fatti, i bambini hanno diritto all'istruzione e scuole sicure,loro saranno il futuro di vietri", "Visto che, giustamente, ci tenete tanto alla conoscenza ed educazione per i nostri giovani, può fare altrettanto per i bambini di Dragonea? Attendiamo cortese riscontro e non chiacchiere", conclude un'altra mamma della frazione. Tutti i genitori, dunque, rappresentati dal Comitato Civico Dragonea, aspettano chiarezza e dettagli circa la riapertura della scuola primaria.