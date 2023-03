Fonderie Pisano, comitato Salute e Vita e Medicina Democratica scrivono a De Luca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lettera di richiesta incontro da parte della delegazione del Comitato/Associazione "Salute e Vita" e dell'Associazione "Medicina Democratica".

La missiva

Egr. Presidente,

il Comitato/Associazione "Salute e Vita" e l’Associazione "Medicina Democratica" si rivolgono nuovamente a lei in merito alla questione delle Fonderie Pisano.

Le sue recenti dichiarazioni, riguardanti la necessità di chiudere lo stabilimento, ci spingono a richiederle un incontro in tempi brevi. Dalle sue parole emerge, infatti, una verità che da un ventennio sosteniamo, e cioè che la Proprietà Pisano ha lavorato e continua a lavorare in totale spregio delle regole e che non ha messo in campo alcuna iniziativa per delocalizzare lo stabilimento.

Le facciamo tale richiesta anche a seguito delle numerose segnalazioni d’intensissime emissioni maleodoranti pervenute nelle scorse giornate, che destano ancora più paura nella popolazione, già preoccupata per le risultanze degli studi scientifici riguardanti le patologie ed i decessi nelle aree limitrofe alla fonderia.

Riteniamo che sussistano ancora, così come riportato dai verbali redatti dall'ARPAC ormai anni fa, "situazioni connotate di immediato pericolo e danno per l'ambiente e la salute pubblica"; ancora più recentemente, nel 2018, l'ARPAC attribuì, a quei fumi che ci avvelenano ogni giorno, un "pericolo esiziale", ovvero mortale, per i lavoratori e la popolazione viciniori.

In tale contesto s’inserisce la nostra richiesta d’incontro che rivolgiamo, oltre che a lei, che in qualità di presidente della Regione Campania è responsabile delle autorizzazioni concesse alle Fonderie Pisano, anche al sindaco di Salerno, quale garante della salute dei suoi cittadini. Riteniamo che tale richiesta non possa cadere inascoltata da nessuna delle due Istituzioni.

Confidando nuovamente in un suo riscontro, porgiamo cordiali saluti.