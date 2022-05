Scuola chiusa a Dragonea, il sindaco convoca le mamme: "Vogliamo sapere la data della riapertura"

Si continua a discutere, a Vietri sul Mare, sui ritardi nella ristrutturazione della scuola elementare di Dragonea. Giovedì 19 maggio, infatti, è previsto un incontro tra il sindaco Giovanni De Simone con il gruppo di mamme che, nei giorni scorsi, ha protestato con forza per chiedere la riapertura dell’edificio scolastico. I loro figli, infatti, sono costretti da ben tre anni a seguire le lezioni presso un altro plesso. Dopo la “rivolta” delle mamme, dunque, qualcosa si inizia a muovere. Il comitato dei cittadini di Dragonea, composto anche da molti genitori, si mostrano comunque prudenti. “Siamo proprio curiosi di scoprire in quale settembre di quale anno finalmente potremo riportare i nostri figli nella scuola che gli appartiene”.

"Caro Sindaco, cari assessori, quando vi rivolgete alle nostre mamme ed ai loro bambini vi invitiamo a mostrare rispetto; quelle che voi chiamate chiacchiere da bar sono in realtà le grida disperate di quanti nel 2022 devono lottare per un diritto costituzionalmente garantito quello all'istruzione e all'educazione dei propri figli. Sappiamo che ci tenete alla vostra immagine ma infangare quella delle nostre famiglie che si stanno sobbarcando di questi disagi già da tre anni, non ci sembra davvero il caso. Ci sarebbe tanto il bisogno anche di una "scuola di sensibilità e di gentilezza" sul nostro territorio. Unitum Semper Vincere. W Dragonea”.