Il big match finisce in parità, tris della Sanseverinese

Il big match del girone D del campionato di Promozione disputato al campo sportivo Volpe di Salerno tra il Centro Storico e la Victoria Marra è terminato sul punteggio di 2-2. Non si sono fatte male due delle compagini più forti del torneo, con i granata andati a segno ancora una volta con Guadagno e con la rete di Sorrentino, mentre per gli scafatesi i gol sono stati realizzati da Acanfora e Iapicco. Tripletta invece per Terrone che ha permesso alla Sanseverinese di strapazzare in casa il malcapitato Poseidon con un secco 3-0.