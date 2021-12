Il Buccino batte il Sant’Agnello e conquista 3 punti preziosi

SANT'AGNELLO-BUCCINO VOLCEI 2-3

RETI: 7' Nembot (B), 17' Lauro (S), 45' Ghione (B), 45+2' Esposito (S), 62' Cozzolino (B).

Dopo un primo tempo rocambolesco, il Buccino Volcei vince in trasferta contro il Sant’Agnello e conquista tre punti fondamentali ottenuti con forza e determinazione, sapendo anche soffrire nel momento cruciale. Volceiani subito in vantaggio grazie al gol di Nembot, ma i padroni di casa intorno al quarto d’ora pareggiano con la rete di Lauro. Nel finale succede di tutto. Al 45’ Ghione riporta in vantaggio il Buccino, che solo dopo 2’ viene nuovamente recuperato dalla realizzazione di Esposito. Sul parziale di 2-2 inizia la ripresa che vede gli ospiti mettere a segno il gol decisivo per la vittoria con Cozzolino. Soddisfatto a fine gara mister Serrapica sia per il risultato che per la prestazione.