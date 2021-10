Il Centro Storico Salerno sorride ancora

CENTRO STORICO SALERNO-NOCERA SUPERIORE 3-0 (pt 2-0)

RETI: 40’ Di Lucia, 44’ Paciello, 70’ Sorrentino.

Sesto turno del girone E del campionato di Promozione, e per il Centro Storico Salerno arriva un’altra importante vittoria. Questa volta la formazione granata ha avuto la meglio del Nocera Superiore che ha tenuto botta per quasi tutto il primo tempo. I salernitani di mister Enzo Polverino sono riusciti a trapassare la retroguardia della compagine agrese al 40' con l'inserimento di Di Lucia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sbloccato il punteggio, i padroni di casa hanno continuato a spingere alla ricerca dell’immediato raddoppio. Prima Del Vecchio si è visto annullare la rete per fuorigioco, poi è tutto regolare nell’azione quasi successiva con Paciello che a tu per tu col portiere deve solo spingere la palla in rete per il 2-0. Nella ripresa il Centro Storico Salerno cresce e diventa sempre più padrone del gioco e del campo, e questo inevitabilmente permette ai granata di centrare anche la rete del 3-0. In realtà prima viene annullato un altro gol a Iorio ancora per fuorigioco, poi è Sorrentino a chiudere i conti direttamente da calcio di punizione.