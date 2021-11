Solo un calcio di rigore punisce la Paganese

MONOPOLI-PAGANESE 1-0

MONOPOLI: Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre, Grandolfo, Starita. All. Colombo.

PAGANESE: Baiocco, Zanini, Sbampato, Bianchi, Sussi, Cretella, Volpicelli, Zito, Manarelli, Guadagni, Piovaccari. All. Grassadonia.

RETE: 86’ rig. Mercadante.

Allo Stadio Simone Vito Veneziani si affrontano Monopoli e Paganese per la giornata 16 del girone C di Lega Pro. La partita non regala quasi nessuna emoziona per oltre mezz’ora, poi un’azione per parte ravvivano il finale del primo tempo con Baiocco che evita di subire il gol alla Paganese. Nella ripresa è ancora attento il portiere azzurrostellato che fa il suo, ma in generale è tutta la retroguardia di mister Grassadonia a concedere poco o nulla agli avversari. La gara troppo difensiva costa però caro alla Paganese che proprio nel finale subisce la rete di Mercadante direttamente su calcio di rigore. Baiocco intuisce l’angolo ma non può nulla. Azzurrostellati che addirittura rimangono in nove per le espulsioni di Manarelli e Zito che rendono ancora più amara la sconfitta.